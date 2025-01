Kolaborasi Re(Kreasi) Lokal, Promosi Gim Indonesia di Jaringan Hotel Artotel

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Plt. Sesmenekraf/Sestama Bekraf, Dessy Ruhati, bersama Direktur PT Artotel Indonesia, Eduard Rudolf Pangkerego. Program Re(Kreasi) Lokal menghadirkan fasilitas satu set PlayStation 5 lengkap dengan berbagai gim lokal yang telah dikurasi khusus, seperti Knight vs Giant: The Broken Excalibur, Petit Island, dan A Space for The Unbound. Fasilitas ini tersedia di kamar tipe terbaik atau ruang publik hotel, seperti lobi, sehingga tamu dapat bermain sepuasnya selama menginap.