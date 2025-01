Penonton Film Jepang Kian Bertambah, Laporan dari JFF 2024

Deretan film pilihan menjadi daya tarik utama tahun ini. Film legendaris AKIRA dan GODZILLA MINUS ONE mencatat okupansi penonton terbanyak. Film romansa OUR SECRET DIARY juga secara mengejutkan disukai berbagai kalangan. Sementara itu, satu-satunya film horor, Best Wishes to All, berhasil menghadirkan atmosfer kengerian khas Jepang yang membuat penonton merasa tidak nyaman setelah menontonnya. Film All the Long Nights yang mengangkat tema kesehatan mental sukses menyapu habis tiket di semua kota, mempertegas daya tarik drama Jepang yang dianggap realistis dan dekat dengan kehidupan.