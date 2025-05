Sejarah Iptek Hari Ini: Penemuan Titan, Bulannya Saturnus

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 25 Maret 1655, astronom Belanda, Christiaan Huygens menemukan Titan dan menghitung periode revolusinya. Titan adalah satelit alami atau bulan terbesar di planet Saturnus. Huygens sebelumnya menemukan cincin Saturnus.



Titan adalah salah satu dari sedikit bulan (bersama dengan bulan Saturnus Enceladus) di tata surya kita yang mempunyai atmosfer yang signifikan. Waktu itu bulan tersebut belum dinamai dan baru mendapatkan nama dua abad kemudian ketika Sir John Herschel, penemu Uranus, memberikan nama untuk ketujuh bulan di Saturnus.



Titan lebih besar dari planet Merkurius dan menjadi satelit alam terbesar kedua di tata surya setelah Ganymede (satelit alami di planet Jupiter). Awalnya diperkirakan sedikit lebih besar daripada Ganymede, tapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa atmosfer tebalnya memantulkan banyak cahaya menyebabkan perkiraan-melampau dari diameternya.



Berikut peristiwa lainnya yang mempengaruhi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada 25 Maret.





1993

Paleontolog Rusia mempublikasikan fosil gajah purba (mamut) berbulu di jurnal Nature. Ditemukan di Pulau Wrangel, barat laut Alaska, fosil itu mengindikasikan mamut masih hidup pada 6.000 tahun lalu atau lebih belakang ketimbang yang diyakini sebelumnya.



Di jurnal yang sama, dua artikel memecahkan misteri dalam perkembangan AIDS: mengapa banyak pengidap AIDS menunjukkan populasi HIV yang tinggi dalam darah, tapi kemudian menghilang selama sekitar 10 tahun dan kemudian meledak kembali. Publikasi itu menyebutkan, selama periode laten HIV diam di sistem limfa.



1903

Koran The Times melaporkan ahli fisika Prancis Pierre dan Marie Curie mengumumkan penemuan radium di depan Academy of Sciences.



1914

Norman Ernest Borlaug lahir di Cresco, Iowa, Amerika Serikat. Norman adalah ahli pertanian Amerika, pakar penyakit tanaman, dan pemenang Nobel Perdamaian 1970 atas jasanya mengkampanyekan Revolusi Hijau, sebuah gerakan pemanfaatan teknologi maju dalam bidang pertanian, sebagai jalan keluar dari kelaparan di bumi.



1863

Simon Flexner, lahir di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Ahli patologi dan bakteri Amerika yang mengisolasi (1899) galur umum basil penyebab penyakit disentri (Shigella dysenteriae) dan pengembang serum kuratif untuk radang otak (1907). Ia juga terlibat dalam identifikasi virus penyebab polio, poliomyelitis. Flexner meninggal 2 Mei 1946



1712

Nehemiah Grew meninggal di London, Inggris. Dia adalah ahli botani, dokter dan ahli mikroskop yang bersama ahli mikroskop Italia Marcello Malpighi, diakui sebagai pendiri ilmu anatomi tanaman. Buku anatomi tumbuhan pertamanya adalah The Anatomy of Vegetables Begun (1672). Ia yang memperkenalkan istilah—dan mendeskripsikan—radikula, plumula, dan parenchyma.



Sumber : diolah dari Tempo | Danni | PDAT