Arsenal Siap Jual Murah Jack Wilshere karena Terus Cedera

TEMPO.CO, Jakarta - Masa depan Jack Wilshere di Arsenal tampaknya jelas sudah. Setelah dipinjamkan ke Bournemouth musim lalu, Arsenal kini dikabarkan siap melego pemain berusia 25 tahun itu.



Laman The Sun mengabarkan bahwa Arsenal tak lagi melihat Wilshere memiliki masa depan bersama mereka. Hal itu diputuskan setelah Wilshere mengalami masalah dengan cedera yang justru semakin parah musim lalu.



Musim lalu, dia dua kali mengalami patah tulang saat membela Bournemouth. Pada awal musim dia mengalami patah tulang kering dan cedera yang sama dialaminya pada akhir musim.



Masalah itu membuat Arsenal tak bisa berharap banyak kepada Jack Wilshere. Mereka dikabarkan siap melego dengan banderol murah pemainnya itu.



Sejumlah klub Liga Inggris yang awalnya tertarik merekrut eks pemain tim nasional Inggris itu juga mundur setelah mengetahui riwayat cedera Wilshere. Mereka khawatir Wilshere tak akan bertahan di kerasnya Liga Inggris.



Arsenal sendiri disebut telah mendapat tawaran senilai 9 juta pound sterling atau sekitar Rp 155,6 miliar dari Sampdoria. Meskipun tawaran itu sangat murah, sangat mungkin Arsenal melepas Jack Wilshere ke Italia. Mereka membutuhkan dana segar dan juga harus melepas beban gaji Wilshere yang tak kecil untuk mendatangkan pemain baru.



Untuk menggantikan posisi Jack Wilshere, Arsenal memburu gelandang sayap AS Monaco, Thomas Lemar. Namun pembicaraan transfer Lemar mentok karena AS Monaco memasang harga terlalu tinggi.



THE SUN|FEBRIYAN