Begini Komentar Presiden Prabowo Subianto setelah Tonton Timnas Indonesia Kalahkan Bahrain di GBK

Ini menjadi kemenangan pertama pelatih Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia. Pada debutnya, Garuda dihajar 1-5 oleh Australia di kandangnya, Sydney. Tambahan tiga poin membuat Indonesia di posisi keempat klasemen sementara Grup C dengan sembilan poin, terpaut empat poin dari Australia di posisi kedua dan satu poin dari Arab Saudi di tempat ketiga. Di sisi lain, kekalahan membuat Bahrain tidak beranjak dari peringkat kelima dengan enam poin, memiliki poin sama dengan Cina di posisi juru kunci.

Prabowo juga berterima kasih kepada PSSI yang dipimpin oleh Ketua Umum Erick Thohir. Berkat kemenangan ini, peluang untuk lolos ke tahap berikutnya pun terbuka. "Kalau ini tadi kita kalah kita sudah out. Namun, ini berarti kita ada kesempatan, maju terus," ujarnya.

