Dua Penyerang Ini Lebih Tajam dari Lionel Messi, Ini Statistiknya

Sementara Falcao telah mencetak 11 gol dari 7 laga bagi AS Monaco di Liga Prancis. Dia juga tercatat hanya absen mencetak gol sekali dari 7 laga, yaitu ketika AS Monaco ditekuk Nice 4-0.

Sementara Lionel Messi sejauh ini sudah mencetak 9 gol dalam 6 laga di Liga Spanyol bersama Barcelona. Dari 6 laga itu, Messi absen mencetak gol di tiga laga, yaitu saat melawan Real Betis, Getafe dan Girona FC.



Dybala memiliki rataan 1,66 gol per pertandingan atau 47 menit per 1 gol. Sementara Falcao memiliki rataan 1,57 gol atau 52 menit per 1 gol. Dengan rataan 1,5 gol per pertandingan atau 60 menit per 1 gol, ternyata rekor Messi masih dibawah Dybala dan Falcao.



Dengan catatan seperti ini, Dybala dan Falcao akan menjadi pesaing terberat Messi dalam memperebutkan gelar penyerang tertajam di Eropa musim ini. Dalam beberapa tahun terakhir Lionel Messi biasanya bersaing dengan Cristiano Ronaldo.