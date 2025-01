Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan ke-23: Manchester United Kalahkan Fulham, Tottenham Keok dari Leicester

Sehari sebelumnya, Manchester City mengalahkan Chelsea 3-1, Liverpool menghantam Ipswich Town 4-1, dan Arsenal menang 1-0 saat berlaga di kandang Wolves.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-23

Sabtu, 25 Januari 2025

Bournemouth vs Nottingham Forest 5-0

Brighton vs Everton 0-1

Liverpool vs Ipswich Town 4-1

Southampton vs Newcastle United 1-3

Wolves vs Arsenal 0-1

Manchester City vs Chelsea 3-1.



Minggu, 26 Januari 2025

Crystal Palace vs Brentford 1-2

Tottenham Hotspur vs Leicester City 1-2

Aston Villa vs West Ham 1-1

Fulham FC vs Manchester United 0-1.

Klasemen Liga Inggris



