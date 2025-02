Hasil dan Klasemen Liga Italia: AC Milan Kalahkan Empoli 2-0, Atalanta Hajar Verona, Torino Imbang

Hasil ini membuat Torino belum menang dalam dua laga terakhir. Mereka kini berada di posisi ke-11 dengan 28 poin, sementara Genoa mengikuti di peringkat ke-12 (27 poin).

Rekap Hasil Lengkap Liga Italia Pekan Ke-24

Torino vs Genoa 1-1

Empoli vs AC Milan 0-2

Verona vs Atalanta 0-5

Como vs Juventus 1-2.

Klasemen Liga Italia