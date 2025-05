TEMPO.CO, Jakarta - CEO Mahaka Sports and Entertainment Hasani Abdulgani mengatakan tim-tim yang akan mengikuti turnamen Piala Indonesia Satu akan mendapatkan beberapa fasilitas. Fasilitas yang akan diberikan oleh Mahaka Sports and Entertainment selaku promotor antara lain, match fee akomodasi, hingga transportasi.

,

"Namun kami belum bisa menyebutkan berapa besar nilai match fee yang akan kami berikan pada setiap tim," katanya di Hotel Atlet Century, Senin petang, 6 Juli 2015.



Hasani menjelaskan, fasilitas-fasilitas yang akan diberikan oleh Mahaka selaku promotor berasal dari pihak sponsor. Namun dia enggan menyebutkan dari mana saja sponsor yang akan mendanai turnamen tersebut.



Mahaka Sports and Entertainment akan menggelar turnamen Piala Indonesia Satu pada 15 Agustus 2015. Turnamen sepak bola tersebut akan digelar selama 5 pekan. Turnamen tersebut akan menggunakan sistem grup. Selain itu, tim yang mengikuti turnamen tersebut, hanya diperkenankan untuk membawa pemainnya yang terdaftar dalam Indonesia Super League (ISL).



CEO Persebaya Gede Widiade mengatakan tak terlalu mempersoalkan pendanaan dari Piala Indonesia Satu. Menurut dia, yang paling penting ialah ada perusahaan yang berani menjamin untuk mendanai turnamen ini. "Uang dibilang menjadi masalah ya bisa benar bisa tidak, yang penting turnamen ini bisa jalan dulu," ujarnya.



Sementara itu, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat Risha Adi Widjaja mengatakan Mahaka Sports dan tim-tim yang akan mengikuti Piala Indonesia Satu masih membahas ihwal hadiah hingga match fee yang akan diterima oleh klub yang berkompetisi dalam turnamen tersebut. "Rencananya match fee-nya akan dibuat berjenjang," tuturnya.



GANGSAR PARIKESIT