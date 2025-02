Jadwal Liga 1 Minggu 2 Februari 2025: Ada 3 Laga, Termasuk Persija Jakarta vs PSBS Biak

TEMPO.CO, Jakarta - Pecinta sepak bola Tanah Air akan disuguhi tiga pertandingan Liga 1 pekan ke-21 pada Minggu, 2 Februari 2025. Laga Borneo FC vs PSS Sleman dan Semen Padang FC vs Malut United, dijadwalkan berbarengan pukul 15.30 WIB, sedangkan Persija Jakarta vs PSBS Biak pada 19.00 WIB.