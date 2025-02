Jadwal Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 Malam Ini: Simak Kometar Bojan Hodak dan Paul Munster

Jadwal Persib Bandung di Pekan Kedelapan Liga 1: Bojan Hodak Berharap Bisa Tampilkan Kekuatan Penuh vs Persebaya

Di sisi lain, kata pelatih asal Irlandia Utara itu kondisi tim Bajol Ijo masih belum sepenuhnya ideal karena Malik Risaldi dan Kadek Raditya masih dalam tahap pemulihan dan belum bisa dipastikan merumput.

Jadwal Liga 1 Pekan ke-25

Sabtu, 1 Maret 2025

Persik Kediri vs Dewa United 20.30 WIB (Vidio)

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung 20.30 WIB (Indosiar, Vidio)

Semen Padang vs PSBS Biak 21.00 WIB (Vidio).