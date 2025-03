Jadwal Piala FA Akhir Pekan Ini: Manchester City dan Aston Villa Kejar Tiket Semifinal

Jadwal Perempat Final Piala FA: Ada Manchester City vs Bournemouth dan Brighton vs Nottingham Forest

Beberapa jam kemudian pada Minggu dini hari pukul 00.15 WIB pekan yang sama, menyajikan duel Brighton dan Nottingham Forest di American Express Stadium. The Seagulls lolos perempat final setelah mengalahkan Newcastle United 2-1, sedangkan The Forest menyingkirkan Ipswich Town melalui adu penalti.

Laga Preston North End vs Aston Villa di Deepdale Stadium diagendakan pada Minggu malam pukul 19.30 WIB. Preston menjadi satu-satunya tim Divisi Championship yang tersisa, sedangkan pertandingan Bournemouth vs Manchester City menjadi penutup perempat final.

Sabtu, 29 Maret 2025 Pukul 19:15 WIB: Fulham vs Crystal Palace

Man City akan bertandang ke Stadion Vitality pada Minggu malam pukul 22.30 WIB. The Citizens diunggulkan meraih trofi Piala FA musim ini. Mereka lolos ke perempat final setelahh mengalahkan tim divisi 2 Liga Inggris, Plymouth Argyle dengan 3-1, pada babak yang sama Bournemouth mengalahkan Wolves via adu penalti.

Minggu, 30 Maret 2025

Pukul 00:15 WIB: Brighton vs Nottingham Forest

Pukul 19:30 WIB: Preston North End vs Aston Villa

Pukul 22:30 WIB: Bournemouth vs Manchester City.