Kevin De Bruyne Tinggalkan Manchester City setelah Satu Dekade, Berikut Sederet Rekor yang Dibuatnya di Liga Inggris

Jadwal Perempat Final Piala FA: Ada Manchester City vs Bournemouth dan Brighton vs Nottingham Forest

Meski kalah jumlah assist, gelandang Belgia ini mempunyai catatan rata-rata menit per assist terbaik, yaitu 177 menit per assist, di atas Dennis Bergkamp yang memiliki catatan 236 menit per assist dan Giggs dengan 287 menit per assist.