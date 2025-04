Klasemen Liga Spanyol Ke-31 setelah Barcelona Kalahkan Leganes 1-0

Barca berupaya menambah keunggulan, sementara Leganes berusaha keras menyamakan kedudukan, namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 bertahan.

Liga Spanyol Pekan Ke-31:

Sabtu, 12 April

Valencia vs Sevilla 1-0

Real Sociedad vs Mallorca 0-2

Getafe vs Las Palmas 1-3

Celta Vigo vs Espanyol 0-2

Leganes vs Barcelona 0-1.