TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah media Inggris dan Prancis mengabarkan Manchester United telah resmi mencapai kesepakatan dengan Juventus soal transfer Paul Pogba. Meskipun belum ada pernyataan resmi, Pogba dikabarkan akan pindah ke United musim depan.



Laman The Sun mengabarkan, United dan Juventus menyepakati harga 105 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,8 triliun untuk mega transfer itu. Jika kabar ini benar, Pogba akan menjadi pemain termahal di dunia, mengalahkan rekor Gareth Bale yang dibeli Real Madrid dari Tottenham Hotspur dengan mahar 85 juta pound sterling.



The Sun juga mengabarkan, indikasi lain transfer itu telah disepakati adalah kabar dari pemilik rumah yang disewa Pogba di Turin, kota markas Juventus. Pemilik rumah, menurut mereka, telah mendapatkan kabar Pogba tak akan memperpanjang masa kontraknya.



Media Prancis L'Equipe juga memberitakan hal serupa. Menurut mereka, Juventus akhirnya menerima proposal Manchester United setelah sebelumnya menolak tawaran pertama kubu Setan Merah senilai 90 juta pound sterling.



Pogba sendiri saat ini masih menjalani masa liburannya bersama penyerang Everton Romelu Lukaku di Miami, Amerika Serikat. Dia dikabarkan akan langsung menuju Cina, tempat skuad United sedang menjalankan tur pramusim-nya.



Baik pihak Pogba, United, maupun Juventus belum memberikan keterangan resmi soal kabar ini.



THE SUN | L'EQUIPE | FEBRIYAN