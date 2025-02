Prediksi Manchester City vs Newcastle United di Liga Inggris: Jadwal, H2H, Berita Terkini, Perkiraan Formasi

TEMPO.CO , Jakarta - Laga sengit Manchester City vs Newcastle United akan tersaji pada pekan ke-25 Liga Inggris 2024-2025 di Etihad Stadium pada Sabtu, 15 Februari 2025, pukul 22.00 WIB. The Citizens saat ini menempati urutan kelima di klasemen Liga Inggris dan Newcastle berada di posisi keenam. Kedua tim sama-sama mengantongi 41 poin dan hanya beda selisih gol.

28/09/2024: Newcastle vs Man City 1-1

17/03/2024: Man City vs Newcastle 2-0

14/01/2024: Newcastle vs Man City 2-3

28/09/2023: Man Citu vs Newcastle 1-0

20/08/2023: Newcastle vs Man City 1-0