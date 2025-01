Sinopsis Drakor When the Stars Gossip, Adu Akting Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin

When the Stars Gossip menawarkan kolaborasi istimewa antara aktor dan aktris papan atas Korea Selatan, seperti Lee Min Ho , Gong Hyo Jin, dan Oh Jung Se.

Dikenal dari drama When the Camellia Blooms dan The Master's Sun, Gong Hyo Jin memerankan Eve Kim, seorang astronot yang perfeksionis dan pemimpin misi.

Oh Jung-se dikenal dari drama It's Okay to Not Be Okay dan When the Camellia Blooms. Ia memerankan Kang Su, ilmuwan yang sudah 10 bulan berada di stasiun luar angkasa untuk mempelajari lalat buah.