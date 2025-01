When The Stars Gossip: Para Pemeran yang Membintangi Drakor Ini

TEMPO.CO, Jakarta - When The Stars Gossip menjadi drama Korea terbaru yang dibintangi Lee Min Ho. Drakor ini tayang perdana pada 4 Januari 2025, drama ini mengangkat tema romansa dengan cerita luar angkasa. Lee Min Ho berakting dengan Gong Hyo Jin.

Pemeran When The Stars Gosip

1. Lee Min Hoo

Lee Min Ho aktif sejak 2002. Ia makin terkenal setelah membintangi drama-drama populer seperti The Heirs, The King: Eternal Monarch, Pachinko, City Hunter, dan The Great Doctor. Lee Min Ho telah menunjukkan kemampuan aktingnya dengan mengambil peran-peran yang lebih kompleks dalam berbagai genre.

Dalam drama ini ia berperan karakterutama, Gong Ryong. Ia dokter kandungan dan ginekologi yang bertunangan dengan Choi Go Eun, pergi ke stasiun luar angkasa sebagai turis. Namun, tanpa sepengetahuan orang lain di sana, Gong Ryong memiliki alasan rahasia untuk kunjungannya tersebut.

2. Gong Hyo Jin

Gong Hyo Jin popularitasnya mulai naik setelah memerankan Yang Mi Sook dalam Crush and Blush. Ia dikenal lewat perannya dalam drama When the Camellia Blooms, The Greatest Love, dan Missing Woman. Gong Hyo Jin juga tampil dalam berbagai film dan acara televisi lainnya, seperti Crazy Romance, Don't Dare to Dream, The Master's Sun, dan It's Okay, That's Love.

Dalam drakor ini ia berperan sebagai Eve Kim. Ia astronot Korea-Amerika yang memimpin misi luar angkasa pertamanya. Sebagai perfeksionis, ia menginginkan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana yang telah disusun.

3. Oh Jung Se

Oh Jung Se melejit namanya setelah perannya dalam Fabricated City sebagai Min Cheong Sang. Oh Jung Se paling dikenal melalui perannya di The Call, It's Okay to Not Be Okay, dan When the Camellia Blooms. Ia membintangi serial seperti Mr. Plankton, Sweet Home, dan Revenant.

Oh Jung Se berperan sebagai Kang Su dalam When the Stars Gossip. Kang Su adalah salah satu ilmuwan berpengalaman yang telah berada di stasiun luar angkasa selama 10 bulan. Selama di sana, Kang Su mempelajari lalat buah.

4. Han Ji Eun

Ia memulai debut kariernya pada 2006. Han Ji Eun meraih kesuksesan melalui perannya sebagai Hwang Han Joo dalam Be Melodramatic. Ia dikenal lewat penampilannya dalam Train to Busan, Bad and Crazy, Rampant. Han Ji Eun juga tampil dalam serial seperti Stock Struck, Kkondae Intern, dan Lovestruck in the City.

Ia mendapat peran Choi Go Eun berasal dari salah satu keluarga terkaya di Korea Selatan, MZ Group. Go-eun bertunangan dengan Gong Ryong dan juga merupakan CEO MZ Electronics. Sarah Ervina Dara Siyahailatua turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini