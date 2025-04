BaekSang Arts Awards 2025: When Life Gives You Tangerines Masuk Nominee Drama Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea When Life Gives You Tangerines menjadi nominee pada BaekSang Arts Awards 2025. Drama romansa dua generasi ini dinominasikan untuk delapan kategori penghargaan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Dikutip dari Korea JoongAng Daily, delapan kategori nominasi tersebut di antaranya Drama Terbaik, Sutradara Terbaik, Naskah Terbaik, Aktor Pria Terbaik, Aktor Wanita Terbaik, Aktor Pendukung Pria Terbaik, Aktor Pendukung Wanita Terbaik, dan Aktor Wanita Baru Terbaik.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Fakta-fakta Drama Korea When Life Gives You Tangerines

1. Wacana Budaya Patriarki

When Life Gives You Tangerines berlatar di Pulau Jeju pada 1950-an. Pada tahun tersebut, budaya patriarki masih sangat kuat di masyarakat Korea.

Drama ini menggambarkan bagaimana perempuan di Pulau Jeju memiliki akses yang sangat terbatas untuk mengenyam pendidikan. Dari kecil, mereka harus berlatih menyelam untuk menjadi haenyeo. Menurut UNESCO, haenyeo adalah penyelam perempuan yang menyelam untuk mencari kerang-kerangan.

Karakter utama Ae Sun diperankan IU tumbuh menjadi perempuan yang berani menyuarakan pendapatnya. Namun, sayangnya hal ini menjadi masalah karena sikap Ae Sun dianggap bertentangan dengan norma-norma yang ada. Di masa itu, seorang perempuan diharuskan bersikap pendiam dan patuh.

2. Kehidupan Tiga Generasi

Drama ini mengangkat kehidupan tiga generasi wanita yang lahir di Pulau Jeju, mulai dari Ibu Ae Sun, Gwang Rye, Ae Sun, dan putri Ae Sun, Geum Myeong. Dari tiga generasi ini, banyak pengembangan karakter menarik dimulai dari Gwang Rye yang menginginkan kehidupan baik untuk anak-anaknya dan tidak berakhir sebagai haenyeo, Ae Sun yang bercita-cita menjadi penyair, hingga Geum Myeong yang bekerja keras agar bisa keluar dari kemiskinan.

3. Raih Peringkat 1 di Netflix

Dikutip dari The Korea Times, drama ini berhasil menduduki peringkat nomor 1 Netflix di 10 negara, termasuk Korea Selatan, Hong Kong, Indonesia, hingga Singapura.

Di media sosial, banyak penonton yang memberikan ulasan positif karena alur cerita unik drama ini. Bahkan, di laman My Drama List, drama When Life Gives You Tangerines mendapatkan rating 8,7 untuk empat episode pertamanya.



4. Fokus pada Kisah Orang Biasa

Dikutip dari The Korea Times, Kim Heon Sik profesor ilmu sosial di Universitas Jungwon menilai bahwa drama ini menonjol karena berfokus kisah orang-orang biasa. Alur ceritanya yang realistis dapat diterima oleh berbagai generasi.

Salah satu adegan paling menarik dalam drama ini adalah aksi heroik Gwan Shik yang disebut “terjun cinta.” Dalam adegan tersebut, Gwan Shik diperankan Prak Bo Gum melompat dari kapal dan berenang ke daratan sebagai bentuk pembuktian cintanya kepada Ae Sun. Momen dramatis ini menjadi perbincangan hangat di kalangan penonton dan bahkan kerap dijadikan bahan candaan di media sosial.

5. Di Balik Judul When Life Gives You Tangerines

Dilansir dari Time.com, judul bahasa Inggris When Life Gives You Tangerines merupakan plesetan dari ungkapan “when life gives you lemons, make lemonade”, sesuai dengan tema utama drama Korea tersebut. Banyak harapan dan impian Ae Sun yang tidak mungkin terwujud, dan ia harus belajar memanfaatkan pilihan yang ada sebaik-baiknya.

Ungkapan berbahasa Inggris tersebut diubah dengan menggunakan tangerine alih-alih lemon, karena tangerine ditanam di Pulau Jeju dan merupakan salah satu ekspor utama pulau tersebut.

Laili Ira dan Rachel Caroline L.Toruan turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini