TEMPO.CO, Jakarta - Brandon Salim mengaku gugup ketika harus beradu akting dengan ayahnya, Ferry Salim. Hal ini ia ungkapkan seusai pemutaran film terbarunya, Beauty and The Best, di Grand Indonesia, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2016.



"Aku masih nervous, apalagi pas aku harus satu frame sama Daddy," kata Brandon sambil tersenyum.



Aktor 19 tahun ini mengatakan rasa gugup itu tidak hanya muncul saat harus beradu akting dalam film. "Pas casting pun aku nervous," ujar Brandon.



Brandon, yang memulai debut aktingnya dalam film Heart Beat, juga merasa tidak nyaman ketika harus menjadi lawan main ayahnya. "Ya, gimana ya, pasti ngerti-lah gimana rasanya ngerasa diperhatiin saat kerja sama orang tua," tutur Brandon.



Untungnya, dalam film ini, Brandon dan Ferry tidak bertemu dalam satu frame. "Pas di lokasi syuting jadinya jarang ketemu juga," ucap Brandon.



DINI TEJA