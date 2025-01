Biaya Produksi Drama Gong Yoo dan Song Hye Kyo Ditaksir Mencapai Rp 780 Miliar

Slowly but Intensely digarap oleh sutradara Lee Yoon Jung, yang dikenal melalui Coffee Prince, Cheese in the Trap, dan The Lies Within. Drama berjumlah 22 episode ini sedang dalam pembicaraan untuk dirilis di Netflix.

Slowly but Intensely merupakan proyek baru dari penulis Noh Hee Kyung. Ia sebelumnya menulis drama It's Okay, That's Love (2014), Dear My Friends (2016), Our Blues (2022), dan banyak lagi. Song Hye Kyo pernah berkolaborasi dengan Noh Hee Kyung dalam drama Worlds Within (2008) dan That Winter, The Wind Blows (2013). Artinya, drama sejarah modern baru ini menjadi proyek ketiga mereka bersama.