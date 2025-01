Eks Gitaris Whitesnake dan Thin Lizzy, John Sykes Meninggal Setelah Berjuang Melawan Kanker

Pilihan Editor: Bob Bryar, Eks Drummer My Chemical Romance Ditemukan Meninggal di Rumahnya

Sebagai gitaris dan penyanyi, John Sykes terkenal berkat karyanya di album ketujuh Whitesnake (1987), menurut Variety. Ia ikut menulis hampir setiap lagu, termasuk single hit 'Still of the Night' dan 'Is This Love' serta turut terlibat dalam permainan gitarnya.



"Ia akan dikenang oleh banyak orang sebagai pria dengan bakat musik yang luar biasa, tetapi bagi mereka yang tidak mengenalnya secara pribadi, ia adalah pria yang bijaksana, baik hati, dan karismatik yang kehadirannya menerangi ruangan," tulis keluarga.



Ungkapan Terakhir John Sykes untuk Penggemar





Menurut keluarga, selama hidupnya, musisi yang identik dengan rambut pirang bergelombang itu mengikuti iramanya sendiri dan selalu mendukung orang-orang yang tertindas. Di masa-masa terakhirnya, John Sykes sempat mengutarakan rasa syukurnya memiliki penggemar setia yang selalu memberikan dukungan. "Di hari-hari terakhirnya, ia berbicara tentang cinta dan rasa terima kasihnya yang tulus kepada para penggemarnya yang telah mendukungnya selama bertahun-tahun," tulis keluarga.



Mereka berharap kenangan akan sosok John Sykes akan terus abadi di hati orang-orang yang mencintainya. "Meskipun dampak dari kehilangannya sangat dalam dan suasana hatinya muram, kami berharap cahaya kenangannya akan memadamkan bayang-bayang ketidakhadirannya," tulis keluarga.



Tentang John Sykes





John Sykes lahir di Inggris pada 29 Juli 1959 dan dibesarkan sebagian di Spanyol. Menurut The Mirror, gitaris ini meraih ketenaran bersama grup heavy metal Inggris Tygers of Pan Tang lewat album-album seperti 'Spellbound' dan 'Crazy Nights'. Ia pernah mengikuti audisi untuk band Ozzy Osbourne, namun gagal. Kemudian, ia bergabung dengan Thin Lizzy untuk lagu hit 'Thunder and Lightning' (1983).



Meskipun ia bermaksud untuk terus bekerja dengan Phil Lynott di Thin Lizzy, John Sykes malah memilih untuk bergabung dengan Whitesnake pada awal 1984. Ia bekerja sama dengan Whitesnake dengan memberikan kontribusi signifikan pada dua album. Namun, ia dipecat dari Whitesnake sebelum album dirilis karena perselisihan dengan sang vokalis David Coverdale.



John Sykes lalu membentuk band Blue Murder bersama drummer veteran Carmine Appice dan bassis Tony Franklin yang hanya bertahan setelah merilis dua album. Pada tahun-tahun berikutnya, ia dianggap sebagai pengganti Def Leppard untuk mendiang gitaris Steve Clark, sebelum mengejar karier solo dan menjadi vokalis Thin Lizzy tanpa Lynott selama beberapa tahun.



John Sykes juga mengikuti audisi untuk Guns N' Roses pada 2009, namun tidak berhasil. Sejak saat itu ia terus mengerjakan materi solo pada tahun-tahun sebelum kematiannya.