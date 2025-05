Filosofi Kopi Berhasil Masuk Festival Film Cannes 2015

BISNIS.COM, Jakarta -Film Filosofi Kopi masuk dalam Cannes Market Screening. Film yang disutradarai Angga Dwimas Sasongko ini akan ditayangkan pada 13 Mei 2015. Festival Film bergengsi ini berlangsung di Cannes Perancis pada 13-24 Mei 2015.

Marketing Manager PT Torabika Eka Semesta Noegroho Moeshartanto mengatakan Torabika mendukung kehadiran Film Filosofi Kopi di ajang Festival Film Cannes 2015. Film ini dinilai membawa pesan kepada masyarakat dunia betapa secangkir kopi harus dipersembahkan dan diracik dengan sepenuh hati.

Film ini juga memberikan edukasi bagi pecinta kopi tentang bagaimana proses untuk menghasilkan kopi terbaik. "Wujud komitmen Torabika dilakukan dengan turut mendukung perfilman Nasional serta sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan kepada para petani kopi dan barista Indonesia," katanya.

Sutradara Angga Dwimas Sasongko dan pemeran utama Filosofi Kopi Chico Jericho ikut hadir dalam festival film bergengsi ini untuk menyaksikan secara langsung pemutaran film Filosofi Kopi di Kancah Internasional.

Selain Filosofi Kopi, film Indonesia yang masuk ke dalam nominasi adalah The Fox Exploits The Tiger's Might' untuk kategori Critic's Week. Olga Lydia sebagai artis aktifis juga akan mewakili Indonesia di ajang film ini. "Ini kesempatan besar bagi Indonesia untuk menunjukkan nilai serta kekayaan yang dimiliki ke masyarakat dunia melalui kehadiran film-film di Festival Film Cannes 2015.

BISNIS.COM