TEMPO.CO, Los Angeles - Film yang diperankan Will Smith dan Margot Robbie, Focus, berhasil menempati urutan pertama box office sepekan terakhir.



Dilansir BBC, Selasa, 3 Maret 2015, Focus meraup penghasilan US$ 19,1 juta atau sama dengan sekitar Rp 230 miliar sejak dirilis pada 26 Febuari lalu. Posisi kedua ditempati film Kingsman: The Secret Service dengan penghasilan US$ 11,8 juta atau senilai Rp 141,6 miliar. Adapun di urutan ketiga bertengger film animasi, The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water, dengan keuntungan sebesar US$ 11,2 juta atau berkisar hampir Rp 135 miliar.



Selama sepekan kemarin, film Fifty Shades of Grey yang menjadi jawara selama dua minggu harus rela menempati posisi keempat dengan pendapatan US$ 10,9 juta atau sekitar Rp 130,8 miliar.



Film Focus bercerita tentang kehidupan seorang penipu yang diperankan oleh Will Smith. Ia mendapatkan banyak penghasilan dengan menipu orang-orang kaya yang punya perusahaan. Berbagai trik dilakukan untuk melancarkan aksinya, mulai dari cara licik berjudi sampai mencuri.



Sampai akhirnya sang penipu bertemu dengan seorang gadis yang diperankan Margot Robbie. Keduanya bekerja sama dalam aksi tipu dan saling jatuh cinta. Namun, hubungan cinta keduanya tidak berjalan lancar.



RINA ATMASARI | BBC