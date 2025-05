TEMPO.CO, Jakarta - Gitar yang pernah dimainkan George Harrison Beatles dilelang seharga 490.000 dolar AS.



Instrumen yang disebut pernah dimainkan sang musikus saat masa kejayaan Beatles itu dilelang di Julien's Auction New York dan mendapat nyaris setengah juta dolar, seperti dikutip Female First dari New York Daily News.



George, yang meninggal karena kanker paru-paru di usia 58 pada 2001, dipercaya telah meminjam gitar listrik Mastersound dari toko musik dan memainkannya di panggung Inggris dan Channel Islands pada musim panas 1963.



Gitar yang sebelumnya dipajang di museum the Beatles Story di Liverpool itu terjual pada Jumat, 15 Mei 2015 kepada anonim.



Barang-barang lain yang ditawarkan selama pelelangan memorabilia rock meliputi setelan olahraga penguin Elvis Presley di Las Vegas pada 1975 yang terjual 122.000 dolar AS, rompi Jimi Hendrix yang terjual 59.000 dolar AS, dan t-shirt yang pernah dipakai sekali oleh Madonna yang terjual 25.000 dolar AS.



Sertifikat pernikahan Elvis dari perkawinannya dengan Priscilla Presley juga dilelang dan menghasilkan uang sebesar 40.000 dolar AS.

FEMALE FIRST