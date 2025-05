TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini dunia maya sedang heboh dengan munculnya meme dan hastag #guemahgituorangnya. Meme dan hastag ini menjadi topik terpopuler di Twitter, Facebook, What Apps dan Blackberry Mesenger.



Salah satu yang ikut demam hastag dan meme ini adalah Nova Riyanti Yusuf. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kini melanjutkan kuliah di Havard Medical School itu mengirimkan hastag dan meme, "duit di dompet gue ada yang robek selembar, ya udah sisa duit di dompet gue robek juga semuanya. Gue mah gitu orangnya."



"Seru neh, hastag dan meme begini lagi marak. Jadi, aku ikutan kirim hi hi hi," kata psikiater yang biasa disapa Noriyu melalui pesan Blackberry pada Tempo, Jumat, 17 April 2015.



Tak hanya meme yang dikirim psikiater cantik itu, ada juga beberapa hastag dan meme lucu lain tertulis, "Mantan gue nikahan. Semua dana pernikahan gue yang nanggung. Gue mah gitu orangnya."



Ada juga, "Karena gw kasihan gw kasih dia baju, celana, dompet, atm gw, jam tangan, mobil gw dan sertifikat rumah demi dia. Sampe-sampe gw dibilang gila. Gw mah gitu orangnya."



Kemudian yang lain, "Kalau gw pergi ke panti pijet, gw yang mijetin mbaknya dan gw bayar. Gw mah gitu orangnya." Atau pada meme lain, "Kejedot tembok, temboknya yang gw kasih sentoplast. Gw mah gitu orangnya."



Selanjutnya, "Temen yang nikah, gw yang malam pertama. Gw mah gitu orangnya." Lalu meme lain, "Pas pulang lewat taman lawang digodain banci, trus bancinya gw suruh pulang, gwnya yang mangkal. Gw mah gitu orangnya."



Meme lain menuliskan, "Gue mah kalau makan enggak pernah mikirin harga, yang penting murah. Gw mah gitu orangnya." Kemudian pada meme lain, "Ketemu duit di jalan, bukannya gue ambil tapi gue tambahin. Gue mah gitu orangnya."



Menurut Noriyu, fenomena maraknya hastag dan meme ini bisa jadi sebagai inovasi atau cara manusia zaman sekarang yang tergantung dengan gawai yang mengandalkan kemajuan teknologi.



"Ada sisi kreatif dan inovasi yang dilakukan orang saat ini. Atau bisa jadi, hal ini merupakan cara bijak juga untuk refreshing atau menyegarkan diri karena beban kehidupan yang berat. Hasilnya, kreatif, bikin lucu-lucuan menghibur diri biar enggak stres," kata Nova.



HADRIANI P.