Sinopsis Film High Five, Ketika Park Jin Young Menjadi Pemimpin Sekte

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea High Five (sebelumnya berjudul Hi-5) akhirnya semakin dekat dengan perilisan perdananya. Bergenre komedi petualangan, film yang dibintangi oleh Lee Jae In, Ahn Jae Hong, Yoo Ah In, dan Park Jin Young ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop mulai 30 Mei 2025. Film ini seharusnya tayang pada 2023 lalu, namun mengalami penundaan akibat skandal yang menimpa salah satu pemainnya, Yoo Ah In.