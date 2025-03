J-Hope BTS akan Meluncurkan 2 Lagu Baru: Simak Perjalanan Karier Solo Dia

Awal debutnya sebagai solois, J-Hope merilis album pertama bertajuk Jack In The Box. Album ini debut di Billboard 200, sementara dua lagu utamanya, More dan Arson, masuk dalam Billboard Hot 100. Tak lama setelah perilisan album, ia juga mencetak sejarah sebagai artis Korea Selatan pertama yang menjadi penampil utama di panggung utama festival musik besar di Amerika, Lollapalooza.