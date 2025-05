BISNIS.COM, Jakarta -Sarah Jessica Parker telah mengisyaratkan bahwa film ketiga 'Sex and the City' akan segera dirilis.



Aktris 50 tahun memicu rumor tersebut, setelah foto yang ditaruhnya di akun Instagramnya.



Dalam foto dimana dia membawa paper bag dari department store Bloomingdales yang dikenal sebagai salah satu toko favoritnya dalam karakternya sebagai Carrie Bradshaw dia menulis, “Tampaknya kucing akan segera keluar dari tasnya. Kami akan memposting setiap detail yang bisa kami bagi. Selebihnya kami harus tetap tutup mulut,” ujarnya.



Posting-an misterius itu muncul sebulan setelah spekulasi yang menyebutkan Sarah dan pemain lainnya yakni Kristin Davis, Kim Cattrall, Cynthia Nixon tengah mempersiapkan film ketiga mereka.



Sarah dan Kristin juga telah mengisyaratkan mereka bisa mengulangi peran mereka ketika mereka bertukar serangkaian tweet yang seakan menjadi mengacu pada film tersebut.



Kristin menulis kepada Sarah: "Miss YOU xoxoxo !!"



Sarah kemudian menjawab: "Aku juga?"



Kristin menambahkan: "Beritahu kapan kita bisa merayakan."



