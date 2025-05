TEMPO.CO, Los Angeles - Lady Gaga tepat berusia 30 tahun hari ini, Senin, 28 Maret 2016. Penyanyi yang dijuluki Mother Monster ini menghelat pesta yang cukup meriah dan tentu saja dihadiri banyak bintang. Dilansir dari Eonline, Senin, 28 Maret 2016, pelantun lagu Til It Happens to You ini merayakan ulang tahunnya di sebuah klub malam.



Lady Gaga terlihat glamor mengenakan gaun berwarna emas, yang merupakan koleksi terbaru Saint Laurent. Gaga didampingi tunangannya, Taylor Kinney, yang tampil mengenakan jas dan kemeja hitam.



Perayaan ulang tahun Gaga dihadiri banyak bintang, mulai Joe Jonas, Lorde, Lana Del Rey, Chrissy Teigen, Kate Hudson, hingga Taylor Swift turut meramaikan pesta.



Taylor Swift datang mengenakan jumpsuit gliter hitam, sedangkan Chrissy Teigen, yang tengah hamil, mengenakan gaun hitam lengkap dengan cardigan warna senada.



Menurut Eonline, pesta Gaga berlangsung meriah. Bahkan pestanya berlangsung hingga pukul 04.00.





RINA ATMASARI