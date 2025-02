Laura Basuki Jadi Aktris Pilihan dalam Festival Film Tempo

Laura kemudian mengatakan bahwa ia mendedikasikan penghargaan itu untuk anak-anak di Sumba. “Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai mereka,” kata dia menambahkan. Dalam kategori Aktris Pilihan, Laura bersanding dengan sejumlah nama besar di industri film Indonesia, seperti Shenina Cinnamon (Tale of the Land), Sha Ine Febriyanti (Mungkin Kita Perlu Waktu), Christine Hakim (Bila Esok Ibu Tiada), dan Happy Salma (Tebusan Dosa).

Dalam Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) ke-19, film ini juga meraih lima penghargaan di kategori Indonesian Screen Awards, termasuk Best Film, Best Director, Best Storytelling, Best Performance (Laura Basuki, Kirana Putri Grasela, dan Iqua Tahlequa), serta Best Cinematographyyang digarap Odyssey Flores.