Yohanna Jadi Film Pilihan dalam Festival Film Tempo

Dalam kategori Film Pilihan, Yohanna bersaing dengan karya-karya terbaik lainnya; Tale of the Land, Kabut Berduri, Samsara, Siksa Kubur, dan Crocodile Tears. Robby, sapaan akrabnya, selaku kreator di balik film Yohanna mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan ini. Ia mengenang perjalanan panjang Yohanna sejak 2022. “Waktu itu enggak sengaja ke Sumba bolak-balik, melihat situasi di sana. Terima kasih banyak dukungan dan terima kasih kepada rewan juri yang sudah memilih film ini,” ujarnya.

Pada ajang Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) ke-19 di Yogyakarta, Yohanna juga memborong lima penghargaan dalam kategori Indonesian Screen Awards untuk Best Film, Best Director, Best Storytelling, Best Performance (Laura Basuki, Kirana Putri Grasela, dan Iqua Tahlequa), serta Best Cinematography yang digarap Odyssey Flores.