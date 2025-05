Manjakan Kaum Hawa, Plaza Indonesia Putar Film Perempuan

BISNIS.COM, Jakarta -Bagi Anda penggemar film bertema perempuan atau karya sineas perempuan, Anda dapat memanjakan keinginan tersebut di XXI Plaza Indonesia pada 26-29 Mei 2015.



Pada tanggal tersebut Plaza Indonesia menggelar Plaza Indonesia Movie Festival 2015. Tema perempuan pada festival film tersebut, disesuaikan dengan tema bulanan dari Plaza Indonesia, yakni Celebrating Woman. Tidak hanya memutarkan film karya sineas Indonesia saja, Plaza Indonesia juga akan mempertontonkan beberapa film luar negeri yang mengangkat tema perempuan.



Beberapa judul film yang akan diputar antara lain Au Lorun/Aku Menenun/Im Weaving karya Dodid Widjanarko, Two Days One Night karya Luc & Jean-Pierre Dardene, Selamat Pagi, Malamkarya Lucky Kuswandi, The Last Five Years karya Richard LaGravenese, Siti karya Eddie Cahyono dan 7 Hati & Cinta 7 Wanita karya Robby Ertanto.



Jika ingin menyaksikan salah satu film pada festival film tersebut, Anda cukup menukarkan bukti belanja di Plaza Indonesia yang bernialai minimal Rp100.000. Dengan membawa bukti belanja tersebut, Anda akan mendapat dua tiket gratis.



BISNIS.COM