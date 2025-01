MBC Dikecam Netizen, When The Phone Rings Tetap Raih 4 Piala di Tengah Kontroversi

Dilansir dari Soompi , aktor Yoo Yeon Seok dinobatkan sebagai pemenang Top Excellence Award untuk kategori miniseri. Rekannya, Chae Soo Bin, meraih Excellence Award dalam kategori yang sama. Sementara itu, Heo Nam Jun membawa pulang penghargaan Best New Actor, dan pasangan Yoo Yeon Seok serta Chae Soo Bin menyabet gelar Best Couple.

TEMPO.CO , Jakarta -Drama Korea When The Phone Rings masih menjadi sorotan tajam usai menayangkan episode terakhirnya pada 4 Januari 2025. Meskipun menuai kecaman karena dianggap menyinggung konflik sensitif Palestina-Israel, drama ini justru meraih empat penghargaan bergengsi di ajang MBC Drama Awards 2024 yang digelar sehari setelahnya, pada 5 Januari 2025.

Kingkong by Starship, agensi yang menaungi kedua aktor utama drama tersebut, bahkan merayakan kemenangan aktor mereka melalui unggahan di media sosial. “Best Male Actor Award di 2024 MBC Drama Awards, Best Female Performance Award, Best Couple Award, semuanya dimenangkan. Aktor Yoo Yeon Suk, Chae Soo Bin. Terima kasih atas cinta dan dukungan kalian,” tulis agensi itu pada Senin, 6 Januari 2025.

MBC Masih Bungkam dan Makin Ramai Dikecam

Namun, di balik gemerlap penghargaan yang diraih drama tersebut, MBC makin ramai dikecam. Dilansir dari Instagram resmi MBC per 6 Januari, sehari setelah pengumuman pemenang, gelombang protes langsung membanjiri kolom komentar unggahan terakhir di akun mereka. Tidak hanya netizen Indonesia, tapi juga netizen internasional. Hingga kini, baik MBC maupun tim produksi When The Phone Rings belum memberikan pernyataan resmi. Sikap diam ini justru semakin memperkeruh suasana.