Mengenang Aktris Kim Sae-ron Lewat 5 Filmnya yang Menonjol

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Kim Sae-ron, 24 tahun ditemukan tewas di rumahnya Ahad lalu.



Menurut Yonhap News Agency, Kim Sae-ron ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Seongsu-dong, Seoul timur, pada hari Minggu, 16 Februari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Aktris yang dikenal melalui perannya di film The Man from Nowhere dan The Neighbors, Kim Sae-ron ditemukan tak bernyawa sekitar pukul 16:55 oleh seorang teman yang berencana bertemu dengannya. Teman tersebut lantas segera melaporkan kejadian itu kepada polisi.



Pihak kepolisian menyatakan bahwa hingga kemarin mereka belum menemukan tanda-tanda adanya tindak kejahatan atau tindakan mencurigakan, namun penyelidikan mengenai penyebab dan keadaan kematiannya masih terus dilakukan. Filmografi Berikut ini beberapa film dan drama Korea yang Menaikkan nama mendiang Kim Sae-ron, di antaranya

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

1. The Man from Nowhere (2010)

Dilansir dari AsianWiki, dalam film The Man from Nowhere (2010), Kim Sae-ron berperan sebagai Jeong So-mi, seorang gadis kecil yang menjadi teman dekat karakter utama, Cha Tae-sik (diperankan oleh Won Bin). So-mi diculik oleh sekelompok penjahat yang akhirnya memaksa Tae-sik untuk terlibat dalam aksi berbahaya demi menyelamatkannya. Perannya dalam film ini mendapat banyak pujian karena aktingnya yang emosional dan kuat meskipun saat itu usianya masih sangat muda.

2. The Neighbors (2012)

The Neighbors (2012), dilansir dari AsianWiki, Kim Sae-ron berperan sebagai dua karakter sekaligus, yaitu Yoo Soo-yeon dan Won Yoon-joo. Yoo Soo-yeon adalah seorang gadis yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan oleh seorang tetangga misterius. Won Yoon-jooadalah anak tiri dari seorang wanita yang tinggal di lingkungan yang sama dan memiliki kemiripan dengan Soo-yeon. Perannya dalam film ini menunjukkan kemampuan aktingnya yang luar biasa, terutama dalam membawakan dua karakter dengan emosi yang berbeda.

3. Hi! School - Love On (2014)

Drama Hi! School - Love On (2014) menceritakan tentang Lee Seul Bi (diperankan oleh Kim Sae Ron), seorang malaikat yang dikirim ke Bumi untuk melindungi seorang siswa bernama Shin Woo Hyun (Nam Woo Hyun). Meskipun Woo Hyun memiliki kepribadian yang dingin, ia sangat populer di sekolah karena bakat bernyanyinya. Namun, suatu kejadian membuat Seul Bi kehilangan statusnya sebagai malaikat dan harus hidup sebagai manusia. Ia kemudian menyamar sebagai siswi di sekolah Woo Hyun. Drama ini mengangkat kisah persahabatan, cinta, dan perjuangan dalam kehidupan remaja dengan sentuhan fantasi.

4. Nobody Knows (2020)

Nobody Knows (2020) mengisahkan tentang Cha Young-jin (diperankan oleh Kim Seo-hyung), seorang detektif yang masih dihantui oleh rasa bersalah dan trauma setelah kehilangan sahabatnya dalam kasus pembunuhan berantai 19 tahun lalu. Kim Sae-ron memerankan versi muda dari Cha Young-jin, menunjukkan masa lalunya dan bagaimana tragedi tersebut membentuk kepribadiannya saat dewasa. Dan setelah sekian lama, pembunuhan berantai tersebut kembali terjadi, membuat Cha Young-jin bertekad untuk menangkap pelakunya.

5. Bloodhounds (2023)

Dalam drama ini, Kim Sae-ron awalnya berperan sebagai Cha Hyun-joo, seorang wanita yang bekerja untuk Presiden Choi (pemilik perusahaan keuangan). Dilansir dari Soompi, karena kontroversinya terkait kasus DUI (mengemudi dalam keadaan mabuk) pada tahun 2022, pihak Netflix mengurangi perannya dalam drama ini dikurangi secara signifikan.

Sebagian besar adegannya dipotong dalam proses penyuntingan sehingga karakter Cha Hyun-joo hanya muncul sebentar dalam beberapa adegan. Produksi juga mengubah alur cerita untuk menyesuaikan dengan pengurangan perannya.

Meskipun Aktris Kim Sae-ron ditemukan tewas di usia yang masih muda, ia tetap meninggalkan warisan peran yang berkesan dalam berbagai film dan drama Korea. Kepergiannya yang mengejutkan banyak pihak menunjukkan dedikasi dan bakatnya dalam dunia akting akan selalu dikenang.