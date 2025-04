Oscar Tambah Kategori Best Stunt Design Mulai 2027

TEMPO.CO, Jakarta - Kategori penghargaan di ajang Oscar akan bertambah. Dewan Academy of Motion Picture Arts and Sciences mengumumkan pada Kamis, 10 April 2025 bahwa kategori Desain Aksi Terbaik atau Best Stunt Design akan mulai ditambah dalam gelaran Academy Awards ke-100 pada 2028 untuk film yang dirilis pada 2027.

"Sejak awal mula perfilman, desain adegan aksi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pembuatan film," kata CEO Academy Bill Kramer dan presiden Academy Janet Yang dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Deadline. "Kami bangga dapat menghargai karya inovatif dari para seniman teknis dan kreatif ini, dan kami mengucapkan selamat kepada mereka atas komitmen dan dedikasi mereka dalam mencapai momen penting ini."

David Leitch Sebagai Pelopor

David Leitch, sutradara dan produser Deadpool 2, memimpin upaya atas nama komunitas pemeran pengganti untuk mendorong pengakuan resmi dari Academy Awards. Ia mengusulkan agar dibuat kategori Oscar khusus bagi para stunt performer atau pemeran pengganti. Leitch sendiri memulai kariernya di industri film sebagai pemeran pengganti dan koordinator stunt sebelum akhirnya beralih menjadi sutradara. Bersama Kelly McCormick, ia juga mendirikan rumah produksi 87North Productions.

Bersama Chris O'Hara, koordinator dan desainer stunt dari Stunts Unlimited, serta sejumlah tokoh lainnya di bidang stunt, Leitch menyampaikan beberapa presentasi kepada pihak Academy. Upaya mereka membuahkan hasil ketika Dewan Gubernur Academy akhirnya menyetujui pembentukan kategori penghargaan baru untuk menghormati kontribusi para pemeran pengganti.

Dilansir dari Variety, dalam sebuah pernyataan, Leitch mengatakan bahwa stunt design penting untuk setiap genre dan hal tersebut berakar dalam sejarah industri film. “Dari karya inovatif para pelopor awal seperti Buster Keaton, Harold Lloyd, dan Charlie Chaplin, hingga karya seni yang menginspirasi dari para desainer, koordinator, pemain, dan koreografer aksi masa kini,” ungkapnya.

Ia juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini merupakan perjalanan panjang bagi banyak dari mereka. “Chris O'Hara dan saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bekerja untuk mewujudkan momen ini, berdiri di atas pundak para profesional stunt design yang telah berjuang tanpa lelah untuk mendapatkan pengakuan selama beberapa dekade. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih, Academy,” kata Leitch.

Respons Komunitas Pemeran Pengganti

Dalam sebuah pernyataan kepada Variety, Jeff Wolfe, presiden Asosiasi Stuntman mengungkapkan rasa senangnya. “Saya tidak bisa cukup mengungkapkan betapa senang dan bangganya kami melihat Akademi mengakui seni dan keterampilan desain aksi akrobat dengan kategori Oscar-nya sendiri,” ujarnya.

Menurutnya ini adalah momen bersejarah bagi komunitasnya. Ia juga menjelaskan bahwa selama beberapa dekade, pemeran pengganti, koordinator, dan desainer aksi telah memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman sinematik, sering kali mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghadirkan momen yang tak terlupakan di layar. “Pengakuan ini memvalidasi gairah, inovasi, kreativitas, dan kerja keras yang dilakukan dalam setiap jatuhnya, pertarungan, dan bola api. Ini bukan hanya kemenangan bagi industri kami ini adalah kemenangan untuk penceritaan,” kata Jeff Wolfe.

Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas pemeran pengganti terus membangun momentum untuk mendapatkan pengakuan yang lebih luas atas peran mereka di industri film. Upaya ini mulai membuahkan hasil pada 2024, ketika Screen Actors Guild dan Directors Guild of America memberikan penghargaan perdana untuk kategori perancang pemeran pengganti, sebuah gelar yang pertama kali diberikan kepada Chris O'Hara atas karyanya di film The Fall Guy.

