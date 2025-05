Para Monster Ini Akan Main Musik di Jakarta Juni Nanti

BISNIS.COM, Jakarta -Lingkari kalender Anda untuk acara musikal yang unik ini, yakni para monster bermain musik. Elmo, Abby Cadabby, Big Bird, dan teman-teman dari Sesame Street akan manggung berbagi kecintaan mereka atas musik dalam acara Sesame Street Live “Elmo Makes Music” di The Kasablanka Hall & Convention Center.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, acara yang akan digelar di Kota Kasablanka Mall ini akan dimulai pada Rabu, 10 Juni 2015 hingga Sabtu 13 Juni 2015, dengan tiket untuk 10 pertunjukan sudah siap didapatkan mulai 1 Mei 2015 lalu.

Abby Cadabby suka bernyanyi dan mau memulai sebuah grup band baru di Jalan Sesame. Anda akan diajak bergembira bersama sambil Abby, Elmo, dan teman-teman lainnya menemukan alat musik baru yang sebelumnya belum mereka kenal, seperti mangkuk-mangkuk dan sendok, tempat sampah dan bahkan toples kue.

Kegemaran semua orang, teman-teman berbulu lucu ini akan mengajari anak-anak untuk bermain dan menikmati musik-musik indah bersama.

Seperti acara TV Jalan Sesame (Sesame Street), setiap produksi dari Sesame Street Live berisikan ajaran yang tanpa batas waktu dan usia. Melalui produksi musikal berkualitas Broadway yang penuh pesona ini, anak-anak dapat belajar mengenai kesabaran, menerima dan kerjasama.

Daya tarik universal dari produksi Sesame Street Live terus memukau anak-anak walau sudah lepas masa usia sebelum sekolah. Para orang dewasa akan dapat menikmati tampilan panggung yang canggih, alur cerita yang cerdas dan lagu-lagu yang mereka kenal sebelumnya dan mereka pasti akan dengan senang berbagi dengan anak-anak mereka.

Seperti lagu-lagu “The Hustle”, “You Should Be Dancing” and “Rockin’ Robin.” Acara “Elmo Makes Music” akan menampilkan lebih dari dua lusin lagu-lagu, termasuk lagu klasik yang dicintai anak-anak seperti “C Is for Cookie” dan “The Alphabet Song.”

"Sesame Street adalah acara yang sangat mendidik dan menghibur bagi semua kalangan usia, kami sangat bangga dapat menghadirkan mereka di Jakarta untuk semua penggemarnya di Indonesia,” jelas Angel Paoki, Project Manager dari RGP Live & Caerleon, promotor dari Sesame Street Live “Elmo Makes Music” di Jakarta.

Pihaknya percaya acara ini akan sangat dinanti-nantikan, terutama pada musim libur sekolah di bulan Juni mendatang.

BISNIS.COM