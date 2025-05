BISNIS.COM, Jakarta - Kesuksesan film Fast & Furious 7 terus berlanjut. Pada pekan lalu, penjualan tiket film tersebut berhasil menembus US$ 1,3 miliar secara internasional dan memimpin box office domestik selama empat pekan berturut-turut.



Sementara itu, film yang digadang-gadang menjadi pesaing Furious 7, yakni The Age of Adaline yang dibintangi oleh Blake Lively, hanya berada di posisi ketiga box office.



Berikut ranking box office per akhir pekan kemarin, seperti yang dikutip dari Daily Mail, Senin, 27 April 2015.



1. Furious 7 US$ 18,3 juta



2. Paul Blart: Mall Cip US$ 15,5 juta



3. The Age of Adaline US$ 13,4 juta



4. Home US$ 8,3 juta



5. Unfriended US$ 6,2 juta



6. Ex Machnia US$ 5,4 juta



7. The Longest Rode US$ 4,4 juta



8. Get Hard US$ 3,9 juta



9. Monkey Kingdom US$ 3,5 juta



10. Woman in Gold US$ 3,5 juta



BISNIS.COM