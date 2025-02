Sabrina Carpenter Raih Best Pop Vocal Album di Grammy 2025, Taylor Swift Beri Pelukan

Taylor Swift Raih Penghargaan Artist of the Year Kedua Kali di MTV VMA 2024

Mantan bintang Disney Channel itu juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan penggemarnya yang telah mendukungnya sejak awal karier. "Saya menulis nama-nama kalian agar tidak lupa. Terima kasih kepada Recording Academy karena telah mengadakan malam ini untuk merayakan musik. Saya merasa terhormat bisa berada di sini. Terima kasih untuk semua penggemar saya dan untuk ibu saya yang selalu mengantar saya ke setiap kelas vokal," tuturnya.

Mengungguli Musisi Besar Lainnya

Dilansir dari Billboard, Carpenter berhasil mengungguli deretan pesaing kuat di kategori Best Pop Vocal Album—termasuk Ariana Grande dengan ‘Eternal Sunshine,’ Billie Eilish dengan ‘Hit Me Hard and Soft,’ Chappell Roan dengan ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess,’ serta Taylor Swift dengan ‘The Tortured Poets Department.’