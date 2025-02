Selain The Trauma Code: Heroes on Call, 5 Drakor Ini Diadaptasi Cerita Webtoon

TEMPO.CO, Jakarta - The Trauma Code: Heroes on Call merupakan drakor bertema medis yang tayang perdana pada 24 Januari 2025 di Netflix. Drakor ini diadaptasi dari Webtoon populer karya Hansaiga berjudul Severe Trauma Center: Golden Hour.

Drakor ini menceritakan mengenai Baek Gang Hyeok, ahli bedah trauma yang telah melakukan operasi di zona konflik di seluruh dunia. Baek kemudian mulai bekerja di rumah sakit universitas dan memimpin tim trauma berat di sana. Tokoh Baek diperankan dengan kharismatik oleh Ju Ji Hoon, salah satu aktor ternama di Korea Selatan.

Tren adaptasi cerita Webtoon menjadi live action telah berkembang pesat. Fenomena tersebut juga disusul peningkatan popularitas drakor adaptasi oleh para penggemar seluruh dunia. Selain The Trauma Code: Heroes on Call, drakor berikut juga diadaptasi dari cerita webtoon.

Lovely Runner

Drakor Lovely Runner menceritakan Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok), seorang idol papan atas yang menjadi motivasi bagi Im Sol untuk bertahan hidup. Im Sol mengalami kecelakaan di masa kecil yang harus membuatnya membuat segala impiannya.

Mendengar lagu Sung Jae, Im Sol lantas memutuskan menjadi penggemar setiap Sung Jae. Di tengah kesuksesannya, Sung Jae ditemukan tewas. Hal tersebut membawa Im Sol (Kim Hye Yoon) yang merasakan kesedihan kehilangan Sung Jae secara ajaib melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk mengubah masa depan dan nasib tragis yang terjadi pada Sun Jae.

Study Group

Study Group yang diadaptasi dari Webtoon berjudul serupa karya Shin Hyung Wook bercerita soal Yoon Ga Min (Hwang Min Hyun), siswa di Sekolah Menengah Teknik Yusung. Ga Min yang berpenampilan rapi dan polos berkeinginan menjadi siswa berprestasi secara akademis dengan membentuk kelompok belajar di sekolahnya sambil merekrut anggota baru.

Namun, Ga Min ternyata bukan sosok siswa lemah. Dengan keahliannya melakukan bela diri, perjalanan Ga Min membangun kelompok belajar impiannya diwarnai sejumlah pertarungan dan kejadian menarik yang melibatkan siswa lain di sekolah tersebut.

All of Us Are Dead

All of Us Are Dead karya Joo Dong Geun dari serial Webtoon populer Korea Selatan mengisahkan perjuangan para siswa dalam menghabisi zombie yang menyerang sekolah. Para siswa harus melawan para guru dan teman yang telah terinfeksi, bahkan membunuh mereka agar bisa bertahan hidup.

Sang tokoh utama, Nam On Jo bersama dengan teman-teman lain yang selamat harus membebaskan diri dari kejaran zombie sambil mencari bantuan. Perjuangan siswa tersebut tidak selalu berakhir baik karena virus semakin menyebar. Drakor ini diperankan oleh Park Ji Hu, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun, Lomon, dan Yoo In Soo.

Marry My Husband

Marry My Husband menceritakan kisah romansa dan balas dendam sang tokoh utama. Drama yang diadaptasi dari Webtoon karya Seong So Jak mengisahkan balas dendam seorang wanita bernama Kang Ji Won (Park Min Young) usai menyaksikan perselingkuhan antara suaminya Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) dengan sahabatnya Jung Soo Min (Song Ha Yoon).

Setelah memergoki perselingkuhan kedua orang yang disayanginya tersebut, Kang Jo Won terlibat perkelahian dengan Min Hwan yang menyebabkan dirinya tewas dan melakukan perjalanan waktu kembali ke sepuluh tahun lalu. Menyadari masa depan yang tidak baik-baik saja, Kang Ji Won merencanakan aksi balas dendam dengan membuat Min Hwan menikahi Soo Min.

Pyramid Game

Pyramid Game menceritakan tentang kehidupan remaja di sekolah yang dipenuhi kesenjangan sosial dan perundungan terhadap siswa yang dianggap lemah. Sung Soo Ji (Bona) dipindahkan ke Sekolah

Menengah Perempuan Baekyeon di Seoul untuk menghadapi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh permainan bernama Pyramid Game. Permainan yang dirancang Baek Ha Rin (Jang Da A) mengharuskan siswa yang mendapat angka rendah pada pemungutan suara harus menghadapi sasaran kekerasan dan perundungan di sekolah.

Raden Putri Alpadillah Ginanjar, Andika Dwi, Raden Putri Alpadillah Ginanjar, dan Raden Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

