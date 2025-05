Shrek The Musical Akan Digelar di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta -Setelah sukses menggelar pertunjukan Beauty and The Beast, Sound The Music, Ciputra Artpreneur kembali menyuguhkan pentas teatrikal broadway. Kali ini mereka menyuguhkan produksi orisinil dari Broadway, Shrek The Musical. Indonesia berkesempatan menjadi yang pertama menyaksikan pertunjukan pembuka pentas kelas dunia itu.



Pertunjukan ini akan tampil di Ciputra Artpreneur Theater Jakarta dalam 24 kali pementasan mulai 5-22 Mei 2016. "Ini adalah pertunjukan berkualitas kelas dunia yang sangat edukatif," kata Presiden Direktur Citra Artpreneur Rina Ciputra Sastrawinata sebagai penyelenggara Shrek The Musical untuk Indonesia, Rabu, 23 Maret 2016.



Shrek The Musical adalah pementasan teatrikal yang melibatkan seni peran, tarian, nyanyian, kostum, dan tata panggung yang apik. Pertunjukan ini adalah adaptasi dari film animasi Shrek produksi Dreamworks yang telah menyabet Oscar.



Cerita Shrek The Musical dibuat berdasarkan buku dan lirik dari pemenang penghargaan Pulitzer Prize David Lindsay-Abaire. Sutradara pertunjukan adalah Stephen Sospito yang berpengalaman dengan teater musikal Broadway. Musik ditata oleh Jeanine Tesori dengan koreografi yang dibuat oleh Chris Bailey.



Rina menargetkan pentas Shrek The Musical selama tiga pekan akan dihadiri oleh 28 ribu penonton. Pentas ini juga didukung BCA dengan harga tiket mulai Rp 750 ribu - Rp 2.950.000.



MOYANG KASIH