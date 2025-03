Sinopsis dan Pemeran Drama Cina The Glory

DRAMA Cina The Glory telah tayang pada 18 Maret 2025. Serial ini diangkat dari web novel populer The Reborn Noble Girl Is Hard to Find karya penulis Qian Shan Cha Ke. Dikutip dari My Drama List, The Glory menceritakan tentang kehidupan Zhuang Han Yan, gadis malang yang sejak kecil ditelantarkan keluarganya. Ia tumbuh di perdesaan di wilayah selatan, jauh dari gemerlap ibu kota. Ia dipertemukan kembali dengan keluarga kandungnya setelah bertahun-tahun terpisah.

Sinopsis The Glory

Kepulangannya ke ibu kota menjadi titik balik dalam hidup Han Yan. Di sana, ia berjumpa dengan Fu Yun Xi pejabat di Dali Temple. Fu Yun Xi dikenal sebagai pria berbakat dan cerdas. Ia memiliki riwayat penyakit misterius yang terus mengganggu kesehatannya. Dalam upaya mencari pendamping hidup yang setia dan mampu menjaga kehormatan serta hubungan dekatnya, Fu Yun Xi melihat ketulusan dan keberanian dalam diri Han Yan.

Hubungan antara Han Yan dan Fu Yun Xi berkembang menjadi kisah cinta. Han Yan yang sebelumnya hidup dalam kesendirian mulai merasakan arti keluarga ketika ia hidup bersama keluarga Fu. Han Yan juga berdamai dengan ibunya menjalin kembali hubungan yang sempat renggang.

Kisah ini juga diwarnai dengan berbagai konflik dan rahasia yang terungkap. Han Yan bersama Fu Yun Xi berjuang untuk membongkar kejahatan yang dilakukan ayah kandungnya, Zhuang Shi Yang. Di balik citra baik yang selama ini ditampilkan sang ayah, ternyata tersimpan berbagai perbuatan licik dan kotor demi mempertahankan kekuasaan.

Keberanian Han Yan menghadapi ayahnya menjadi salah satu bagian memikat dari drama ini. Bagian cerita ini memperlihatkan upaya dia melawan ketidakadilan.

Pemeran The Glory

Drama The Glory berjumlah dalam 30 episode dengan durasi masing-masing sekitar 45 menit. Serial ini dibintangi oleh aktris Chen Duling yang berperan sebagai Zhuang Han Yan, dan aktor Xin Yun Lai yang memerankan sosok Fu Yun Xi, dikutip dari Viki.

The Glory juga dibintangi He Hong Shan sebagai Zhuang Yu Shan, Yu En Tai sebagai Zhuang Shi Yang, Wen Zheng Rong sebagai Ruan Xi Wen. Adapun Wang Yan sebagai Zhou Ru Yin, Liu Xu Wei sebagai Zhuang Yu Chi, Jinna Fu sebagai Chai Jing, Huang Hai Bing sebagai Yuwen Chang An, serta Li Sheng yang berperan sebagai Noble Consort Miao.

