TEMPO.CO, New York - Ajang Academy Awards atau populer dengan nama Piala Oscar menjadi gelaran bergengsi bagi pelaku industri film. Ajang yang sudah digelar untuk ke-87 kali ini diselenggarakan pada Ahad malam, 22 Februari 2015, di Dolby Theaters, Hollywood. Tak mengherankan bila sutradara, aktor, dan artis kondang yang diundang berlomba memamerkan gaun, perhiasan, bahkan mobil tunggangan terbaru mereka.



Sadar bahwa gelaran ini penuh gengsi, panitia lokal tak main-main dalam melayani tamu Piala Oscar yang datang. Panitia sudah menyediakan satu tas suvenir untuk dibawa pulang tamu yang datang. Isinya tak tanggung-tanggung karena seharga US$ 160 ribu atau Rp 2 miliar. Apa saja isi tas suvenir itu?



1. Tiket Kereta Mewah Rocky Mountaineer

Panitia menyediakan tiket perjalanan dengan kereta mewah menyusuri pegunungan di Kanada. Harga satu tiket perjalanan ini mencapai US$ 14.584 atau sekitar Rp 187 juta.



2. Stimulan Rambut

Bagi artis Hollywood, penampilan adalah nomor satu. Panitia Piala Oscar sadar betul hal itu. Maka, mereka memberikan stimulan penumbuh rambut seharga US$ 1.200 atau sekitar Rp 15,4 juta



3. Paket Petualangan Terravelo

Artis Hollywood akan dimanjakan dengan kesempatan berkemah, mendaki gunung, dan bersepeda. Paket itu dikemas dengan hidangan yang dimasak sendiri oleh koki kenamaan. Banderol paket ini mencapai Rp 160 juta atau US$ 12.500.



4. Voucher sewa mobil premium

Meski kebanyakan selebriti Hollywood punya mobil mewah, panitia tetap menyediakan voucher sewa mobil premium dari Audi selama setahun. Nilainya US$ 20 ribu atau Rp 256 juta.



5. Paket Hotel Mewah di Italia

Panitia memberi tiket menginap di hotel-hotel mewah di Italia. Artis Hollywood boleh bermalam tiga hari di Tuscany, lantas tiga hari lainnya di Danau Como, dan tiga hari terakhir di Sorrento. Harga paket ini ditaksir US$ 11.500.



6. Layanan Konsultasi Psikologis

Penerima bingkisan Piala Oscar punya kesempatan bertemu Olessia Kantor, pendiri Enigma Life. Mereka berhak mendapat pelatihan teknik mengontrol pikiran, analisis horoskop, dan membaca mimpi mereka. Paket ini dihargai US$ 20 ribu.



7. Voucher Perabotan Rumah

Tetamu Oscar punya kesempatan mempercantik interior rumahnya. Sebab, mereka dapat voucher seharga US$ 28 ribu atau setara Rp 359 juta untuk mendapat layanan desain perabot rumah tangga dari Elena Foccoli.



8. Garam Dapur Mediterania

Terdengar remeh, tapi garam dapur La Baleine ini dipanen di Prancis dan diklaim terjaga tradisinya sejak 2.000 tahun silam. Harganya pun mencapai US$ 1.548 atau Rp 19 juta



9. Paket Diet Ventura Lippo-Light

Alat ini diklaim bisa mengecilkan pinggang hingga 3-9 inch dalam 3 minggu saja. Harganya mencapai US$ 4 ribu



10. Alat bantu seks

Selebriti top dunia membutuhkan alat bantu seks kelas premium. Panitia Piala Oscar menjawab kebutuhan itu dengan memberi alat bantu seks seharga US$ 250 ataus setara Rp 3,2 juta



11. Pil Pelangsing Hydroxycut

Selebriti selalu menginginkan postur ideal bagi tubuhnya. Pil pelangsing ini menjawab keinginan itu dan disediakan dalam tas bingkisan Piala Oscar yang diklaim harganya US$ 45 atau Rp 577 ribu



RAYMUNDUS RIKANG | CNNMONEY