The Chainsmokers Bakal Tampilkan yang Terbaik di Konser Mendatang

Pemenang Grammy Award 2017 untuk kategori "Best Dance Recording" tersebut akan membawa performa terbaiknya untuk memuaskan para penggemar dan pecinta dance di Indonesia dengan sejumlah single yang meraih posisi teratas di tangga lagu dunia, seperti: lagu hit terbaru mereka "Paris" dari LP debut mereka Memories Do Not Open; "Closer" (feat Halsey) yang saat ini telah ditonton 1,9 miliar kali di YouTube; dan lagu mereka yang baru saja dinominasikan untuk kategori best pop duo atau group performance di Grammy 2018, Something Just Like This (feat Coldplay).