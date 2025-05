TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis Maliq & D’Essential, Angga, dan vokalis The Groove, Reza, saling memuji saat menghadiri konferensi pers konser D Essential of Groove di Kemang, Jakarta Selatan. Keduanya mengaku saling mengagumi satu sama lain.



"Kami berdua sama-sama punya selera yang sama," ujar Reza, Selasa, 17 Mei 2016. Ia mengaku keduanya suka menyanyi dengan gaya falsetto. "Sayangnya, saya enggak bisa falsetto di The Groove, sedangkan dia bisa di Maliq."



Reza juga menyebut vokalis Maliq & D'Essential tersebut sebagai penyanyi yang bagus. "Falsetto itu sulit, jadi saya salut sama Angga," ucap Reza.



Pada kesempatan yang sama, Angga pun memuji kemampuan Reza. Menurut pria yang memiliki nama asli Ksatria Graha Puradiredja ini, kemampuan menyanyi Reza tidak perlu ditanyakan lagi.



"Penyanyi profesional sudah pasti bisa nyanyi. Yang perlu dicari itu vokalis yang khususnya punya nilai apa yang bisa diberikan kepada orang lain, supaya orang bisa membedakan, misalnya, ini The Groove, ini Maliq. Itu PR-nya," ujar Angga. Inilah yang menurut Angga satu hal yang ditunjukkan Reza kepada grupnya.



Tak hanya dari sisi vokal, seorang penyanyi juga harus memiliki penampilan yang unik saat tampil di atas panggung. "Uang penyanyi kan juga dari performance-nya. Nah, saya kagum sama kakinya. Dari awal perform pada 1997-an sampai sekarang, ya kita memang udah ngebayangin The Groove-nya," tutur Angga.



DINI TEJA