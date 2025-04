Kadin Minta Pemerintah Berlakukan Relaksasi Perbankan untuk Perusahaan Terdampak Tarif Trump

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan sektor ekspor utama Indonesia yang bakal terhantam tarif Trump tersebut adalah produk tekstil, pakaian, dan alas kaki. Dia mencatat ekspor pakaian jadi ke Amerika Serikat mencapai 61,4 persen dan alas kaki sebesar 33,8 persen. “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan menurunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia,” kata Bhima, Kamis, 3 April 2025, dikutip dari Antara.

Kenaikan tarif impor diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025. Menurut unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke delapan daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Adapun sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS. Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Selain itu ada Malaysia, Kamboja, Vietnam, serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen.