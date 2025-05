Samuel Sekuritas: IHSG Sesi Pertama Ditutup Positif di Level 7.122,1

Lima besar emiten dengan kenaikan tertinggi atau top gainer berdasarkan persentase kenaikan pada sesi pertama hari ini antara lain, COCO (+30,9 persen ke Rp 127 per saham); FITT (+16,7 persen ke Rp 306 per saham); PRIM (+14,2 persen ke Rp 72 per saham); KMTR (+12,7 persen ke Rp 318 per saham); dan TOBA (+12,5 persen ke Rp 450 per saham).