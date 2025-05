Wanita Bercelana Pendek Disebut Penjahat di Negara Ini

Perbesar

Sejumlah seniman membersihkan poster-poster yang berada di dinding sebelum melukisnya dalam acara Festival "We Are In The Streets" jelang perayaan Hari Perempuan Internasional di Lima, 5 Maret 2015. Lukisan-lukisan ini ditunjukan untuk memberikan dukungan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini