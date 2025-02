Kolaborasi Fashion dan Kecantikan di IFA 2025

Fashion show tahun ini digelar dalam dua sesi dengan menampilkan koleksi dari sejumlah desainer ternama. Sesi pertama menghadirkan karya Itang Yunasz, Gita Orlin x Leciel, Lia Afif, Fera Signature by Fera Ali, Unie by Reni Rahardian, Si.Se.Sa, dan MAZU Label. Sementara sesi kedua menampilkan kreasi Denny Wirawan, ZETA Privè, HSE by Efnie, Arabelle Scarf, Kursien Karzai, Nada Puspita, Nabila Misha, Ayu Dyah Andari, AMAPOLA by Paula Verhoven, dan Buttonscarves.