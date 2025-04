Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Robot dan Teori Konspirasi Kiamat

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan topik tentang robot dan teori konspirasi kiamat. Dosen Universitas Bina Nusantara (Binus) Widodo Budiharto menjelaskan sistem kecerdasan buatan seperti robot memiliki peluang besar di era teknologi saat ini dan masa depan.



Dua topik di atas dan tiga lainnya paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita terpopuler hari ini yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:



1. Profesor Widodo: Kunci Masa Depan Adalah Hidup Bersama Robot



Widodo Budiharto, profesor bidang kecerdasan buatan Universitas Bina Nusantara. (TEMPO/Syaiful Hadi)



Dosen Universitas Bina Nusantara (Binus) Widodo Budiharto menjelaskan sistem kecerdasan buatan seperti robot memiliki peluang besar di era teknologi saat ini dan masa depan.



"Kata kunci kehidupan masa depan kita adalah hidup bersama robot," ujar Widodo saat pengukuhan dirinya sebagai guru besar bidang kecerdasan buatan di Universitas Binus pada Rabu, 23 Agustus 2017.



Widodo menjelaskan bahwa peluang kecerdasan buatan di masa depan merupakan hal besar. Menurutnya, di zaman sekarang dan ke depan semua orang menginginkan kemudahan.



2. Samsung Galaxy Note 8 Dirilis: Ukuran 6,3 Inci, Kamera Ganda



Samsung Galaxy Note 8. (Twitter)



Setelah berbulan-bulan bocoran, Samsung resmi meluncurkan Galaxy Note 8 dalam sebuah acara di New York City Rabu, 23 Agustus 2017. Ponsel unggulan terbaru yang dilengkapi stylus ini diharapkan tersedia untuk preorder mulai 24 Agustus.



Ponsel ini akan mulai dikirimkan pada 15 September dengan Android 7.1.1 Nougat, namun pengguna dapat berharap segera ditingkatkan versinya ke Android Oreo, yang resmi diumumkan Senin, 21 Agustus lalu. Ponsel ini dijual seharga sekitar US$ 930 sampai US$ 960, tergantung lokasi pembelian.



3. NASA Sebut Planet Nibiru Ada, Teori Konspirasi Kiamat Benar?



Ilustrasi kiamat. (thruternews.com)



Sebuah laporan milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mengungkapkan bahwa Planet Nibiru, yang dipercaya kaum penganut teori konspirasi kiamat, adalah nyata. Bagi kaum penganut teori tersebut, keberadaannya berpotensi menimbulkan kehancuran.



Laporan tersebut, seperti dilansir dari laman disclose.tv dipublikasikan NASA pada 1998. Dalam laporan tersebut tertulis, ada sebuah planet misterius di dekat Pluto. Planet yang disebut NASA dengan nama Planet X itu dipercaya sebagai Planet Nibiru. Planet X atau Planet Nibiru disebut memiliki ukuran lebih besar dari Bumi dan mengorbit lebih lama. NASA memperkirakan periode orbit planet tersebut sekitar 3.600 tahun.



Dalam laporan itu terungkap bahwa NASA dan pemerintah Amerika sudah mengetahui keberadaan Planet Nibiru selama bertahun-tahun. Planet Nibiru dikenal juga sebagai Planet Nine. Dokumen rahasia NASA mengungkap bahwa Planet Nine telah mengganggu orbit planet lainnya.



4. iPhone 8 Dikabarkan Bakal Dirilis pada 12 September



Konsep iPhone 8. (arstechnica)



Apple dilaporkan bakal meluncurkan iPhone 8 pada jam 9 pagi tanggal 12 September. Mac4Ever menulis sebuah laporan yang mengatakan bahwa pihaknya mengkonfirmasi dengan beberapa perusahaan telekomunikasi bahwa Apple akan mengadakan acara pers pada 12 September, sebagaimana dikutip Techcrunch, Kamis 24 Agustus 2017.



5. Inilah Foto-foto Luar Biasa 9 Galaksi di Antariksa



Galaksi Bima Sakti. (REUTERS)



Tahukah Anda kalau jumlah galaksi di antariksa ada ribuan bahkan jutaan? Ya, ada jutaan galaksi seperti Bima Sakti di luar sana. Di antaranya ada yang memiliki miliaran bintang dengan planetnya. Ilmuwan kerap meneliti dan mengambil gambar galaksi-galaksi yang luar biasa indah itu. Ada bentuknya yang seperti topi sombrero, ada yang seperti spinner, ada juga yang berwarna gelap.



AMRI MAHBUB